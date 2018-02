Intervention incendie à l'école des Moussaillons

La présence de fumée à l'intérieur de l'école des Moussaillons, principalement dans la chambre des fournaises, à Saint-Honoré-de-Témiscouata a forcé l'intervention des pompiers vers 7 h jeudi matin. C'est une éducatrice qui a donné l'alerte à son arrivée.

Une odeur de fumée et de diesel était même perceptible à l'extérieur du bâtiment. Les pompiers des casernes 19, 33 et 34, soit ceux de Saint-Hubert, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et de Saint-Honoré, se sont rendus sur les lieux. Un problème de fournaise qui a créé de la fumée serait à l'origine de cette intervention.

La Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs confirme que les cours sont suspendus aujourd'hui et demain à l'école des Moussaillons pour permettre d'aérer les lieux en raison de l'odeur persistante de fumée dans le bâtiment. Une soixantaine d'élèves sont touchés. «Les enfants n'ont pas été affectés ce matin par la fumée puisqu'ils étaient déjà à l'extérieur pour une classe-neige. Le service de garde sera relocalisé au centre communautaire», explique Catherine Boulay, responsable des communications de la CS du Fleuve-et-des-Lacs.

La Sûreté du Québec mentionne qu'il s'agit d'une opération somme toute mineure.

Plus de détails suivront.