Incendie mortel : la SQ dévoile l’identité de la victime

La Sûreté du Québec a confirmé l’identité de la dame de 81 ans qui a tragiquement perdu la vie, mardi avant-midi, après qu'un incendie se soit déclaré à son domicile de la rue Delage. Solange Lévesque de Rivière-du-Loup est décédée au centre hospitalier après avoir été secourue par les pompiers.

Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquête toujours sur les causes et l'origine de cet évènement. Le sergent Claude Doiron, porte-parole de la SQ, confirme cependant que la cause d’origine criminelle a été complètement écartée.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup ont été appelés peu après 10 h afin d’intervenir sur un incendie de résidence au 76, rue Delage. L'appel initial logé au 911, en provenance d’un individu qui ne se trouvait pas sur les lieux, mentionnait qu'une personne était coincée à l'intérieur de la maison de deux étages.

Une trentaine de pompiers sont intervenus sur place afin de combattre le feu qui a pris naissance au sous-sol de la résidence.