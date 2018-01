Incendie sur la rue Delage à Rivière-du-Loup

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) ont combattu un incendie de résidence éclaté sur la rue Delage dans un froid mordant, ce mardi 16 janvier, peu après 10 h. Une dame de 81 ans repose dans un état critique au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, on craint pour sa vie.

L'appel initial logé au 911 mentionnait qu'une personne était coincée à l'intérieur de la maison de deux étages. «Nous avons procédé le plus rapidement possible à l'attaque pour protéger nos intervenants et leur permettre de progresser au 2e étage. Une dame y a été retrouvée. Elle était en arrêt cardiorespiratoire, on l'a sortie rapidement et elle a été transférée aux ambulanciers. Elle a été conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage», a commenté Éric Bérubé, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup.

L'incendie s'est déclaré au sous-sol. Une épaisse fumée s'échappait de la résidence à l'arrivée des pompiers. Le froid frôlant les -20 degrés Celsius a créé un défi supplémentaire pour les intervenants. «Quand on entre à l'intérieur, nos équipements sont à -20 degrés et on entre dans une atmosphère chaude et humide, alors la visibilité est nulle. Les appareils et nos équipements ont tendance à geler. Ça nous oblige de remplacer les équipes rapidement et de mettre en place des équipements de secours pour ne pas se mettre en danger. On travaille en double», a résumé Éric Bérubé. Le camion-échelle a également été utilisé.

Arrivée sur les lieux pendant l'intervention des pompiers, la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, s'est dite fière du travail du Service de sécurité incendie. «Tout le monde est sous le choc, tout le monde du secteur connait cette dame-là (...) On ne souhaite pas ça à personne», a-t-elle résumé. Elle a tenu à témoigner du travail des intervenants après avoir appris qu'il s'agissait d'un incendie grave.

Une trentaine de pompiers sont intervenus sur place. Un important périmètre de sécurité a été déployé et les voies d'accès à la rue Delage ont été fermées à la circulation. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquête actuellement sur les causes et l'origine de cet évènement.