Alerte de tempête pour le Bas-Saint-Laurent

Les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques devront se préparer à recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige à partir de cet après-midi. Les chutes de neige se poursuivront jusqu'en matinée vendredi.

Ces précipitations seront également accompagnées de forts vents pouvant atteindre les 100 km/h, rendant les conditions routières particulièrement mauvaises, selon Environnement Canada. Des fermetures de routes sont possibles. La pointe de la Gaspésie pourrait recevoir jusqu'à 50 centimètres de neige.

De plus, Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada de la région du Québec ont émis un avertissement supplémentaire d'onde de tempête. La combinaison des forts vents et des marées hautes risque de provoquer un déferlement de vagues le vendredi 5 janvier entre 3h et 7h du matin pour le Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, puis de 15 h à 19 h. Des inondations côtières seront possibles à proximité du littoral, de la glace de mer pourrait également envahir la côte à certains endroits.

La Sûreté du Québec a appelé les automobilistes à la prudence en raison de ces conditions climatiques difficiles. Les conducteurs sont invités à adapter leur conduite, à réduire leur vitesse et à garder leurs distances des véhicules qui les précèdent.