Collision sur la route 185

Une collision entre une voiture et un camion lourd est survenue, le 3 janvier peu avant 22 h 30, sur la route 185 à la hauteur de Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Un homme a subi des blessures importantes.

L’automobiliste aurait percuté l’arrière du semi-remorque dans une côte ascendante. «Les premières informations indiquent que le conducteur n’a pas ralenti et qu'il a heurté de plein fouet l’arrière du camion», mentionne le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

N’ayant pas eu connaissance du contact, le conducteur du poids lourd ne s’est jamais immobilisé et a poursuivi son chemin vers le Nouveau-Brunswick. C'est plus tard, lors d'un arrêt, qu'il a constaté des bris et qu'il a contacté les autorités.

Entre temps, les policiers, les paramédics et les pompiers avaient rapidement été demandés sur les lieux de l'accident. La personne impliquée, seule à bord de la voiture, a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie. Elle a été transportée au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

Selon le porte-parole de la SQ, les pompiers auraient utilisé les pinces de désincarcération afin d'extirper l'homme de l'habitacle du véhicule.