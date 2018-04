Une voiture percute un train à L'Isle-Verte

Vers 11 h 05 le lundi 18 décembre, une collision entre un train et une automobile est survenue à L'Isle-Verte au passage à niveau de la rue Notre-Dame. Selon la Sûreté du Québec, c'est la voiture qui aurait percuté le train et non l'inverse.

La conductrice qui n'a pas été sérieusement blessée a été conduite au Centre hospitalier régional du Grand-Portage par mesure préventive. À noter que le véhicule a été lourdement endommagé, la dame s'en tire donc avec beaucoup de chance.

Selon nos informations, les barrières de sécurité étaient abaissées lors de l'accident. «À la hauteur du passage à niveau, la dame n'a pas été en mesure d'immobiliser son véhicule et il y a eu impact», explique le sergent Claude Doiron.

L'impact est survenu à la hauteur de la deuxième locomotive. Les pompiers de la caserne 20, les policiers, paramédics et techniciens du MTQ ont été présents sur les lieux.

Plus de détails suivront.