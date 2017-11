Accusé de fuite et de conduite dangereuse à la suite d'un excès de vitesse

Un présumé voleur de véhicule, arrêté par la Sûreté du Québec le 12 novembre vers midi à la suite d’une courte poursuite qui s’est terminée à pied sur la rue Mackay à Rivière-du-Loup, a été formellement accusé le 13 novembre de conduite dangereuse, conduite pendant une interdiction et de fuite lors d’une poursuite par un agent de la paix.

Hugo Dumont-Beaulieu, âgé de 27 ans de Québec, a été remarqué par les policiers de la Sûreté du Québec à la suite d’un grand excès de vitesse sur le boulevard Cartier à Rivière-du-Loup en fin de semaine dernière. Les agents l’ont localisé, rattrapé et ils ont découvert en fouillant son véhicule de la métamphétamine, de la cocaïne et du cannabis, des objets volés et des outils de cambriolage.

Selon le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec, le véhicule avait été rapporté volé à Saint-Jean-Port-Joli quelques jours avant le délit. «Les objets volés seraient reliés à trois dossiers d’introduction par effraction survenus dans les dernières semaines à Rivière-du-Loup et l’Islet», a-t-il complété. Ce dernier souligne que le suspect était en liberté illégale au moment de son arrestation.

La SQ soutient que le suspect pourrait faire face à d'autres chefs d’accusation, dont possession de divers stupéfiants, recel, possession d’outils de cambriolage, introduction par effraction et bris de probation. Il sera de retour en au palais de justice le 17 novembre pour la suite des procédures judiciaires.