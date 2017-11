Un excès de vitesse de trop...

Le conducteur d’un véhicule rapporté volé a été arrêté le 12 novembre vers midi par la Sûreté du Québec à la suite d’un grand excès de vitesse sur le boulevard Cartier à Rivière-du-Loup. Le suspect de 27 ans de la région a refusé de s’immobiliser et s’est enfuit à pied dans le secteur de la rue Mackay. Les agents l’ont localisé, rattrapé et ils ont découvert le pot aux roses en fouillant son véhicule.

De la métamphétamine, de la cocaïne et du cannabis, des objets volés et des outils de cambriolage se trouvaient à l’intérieur. Le véhicule avait été rapporté volé à Saint-Jean-Port-Joli il y a quelques jours. «Les objets volés étaient reliés à trois dossiers d’introduction par effraction survenus dans les dernières semaines à Rivière-du-Loup et l’Islet. Il est demeuré détenu et devrait comparaitre au palais de justice aujourd’hui», a complété le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Ce dernier ajoute que l’homme de 27 ans originaire de Montmagny était en liberté illégale au moment de son arrestation.

Le suspect, qui est connu des services policiers, pourrait faire face à une dizaine de chefs d’accusation, dont fuite, conduite dangereuse, conduite pendant une interdiction, possession de divers stupéfiants, recel, possession d’outils de cambriolage, introduction par effraction et bris de probation.