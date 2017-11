Vol au McDonald's du Walmart à Rivière-du-Loup

Un vol d'argent serait survenu vers 18 h 30 hier soir au restaurant McDonald's du Walmart à Rivière-du-Loup. Selon nos informations, un homme s'exprimant en français avec un accent étranger serait reparti avec 300 $ provenant du commerce en utilisant un subterfuge de distraction.

Il a été capté par les caméras vidéos du restaurant. Le propriétaire Pierre Dubillard a par ailleurs porté plainte à la Sûreté du Québec ce matin. L'extrait vidéo du vol s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux.

«Le monsieur, c'est un magicien. Il a demandé du change pour 6 billets de 100 $, en coupures de 20 $, en a roulé la moitié dans sa main droite et l'a glissée dans sa poche. Il est reparti avec 300$, en plus des 6 billets de 100$ qu'il a demandé de récupérer par la suite. Je trouve cela dommage, dans notre petite ville, on travaille assez fort pour stimuler l'économie et des choses comme celles-là arrivent», déplore M. Dubillard.

Selon la Sûreté du Québec, le suspect aurait commis un vol par diversion. «À la suite d'échanges d'argent multiples avec le commis, il a réussi à semer la confusion. Il s'agit d'un homme d'environ 30 ans, sa description exacte sera communiquée après l'expertise de nos policiers sur la vidéo», a commenté le sergent Daniel Thibodeau.

Les employés ne se sont pas aperçus de la manoeuvre que le suspect venait d'effectuer et ont constaté le vol lors de la fermeture du restaurant vers 21 h. Selon nos informations, le suspect aurait été vu dans le secteur du Centre commercial de Rivière-du-Loup cet avant-midi.