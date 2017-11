Incendie à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Un incendie s’est déclaré vers 22 h 30 le 10 novembre dans un garage situé près du chemin Taché Ouest à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Les sapeurs ont eu fort à faire pour contenir les flammes au bâtiment en raison des vents violents qui soufflaient à ce moment.

Ce sont des voisins qui ont alerté les services d'urgence lorsqu'ils ont vu des flammes s'échapper du bâtiment. Plus d'une vingtaine de pompiers des casernes de Saint-Hubert et Saint-Clément sont rapidement intervenus sur les lieux. À leur arrivée, l'alimentation électrique du garage était fondue et un fil électrique valsait par terre, augmentant les risques de l'intervention. Le bâtiment contenait un chauffage au bois seulement.

«C'était un garage assez gros, avec beaucoup de volume calorifique à l'intérieur, donc beaucoup de choses qui pouvaient brûler comme du bois. C'était un embrasement généralisé», explique le directeur des casernes de Saint-Clément et Saint-Hubert, Jacques-Éric Mercier. De légers dommages ont aussi été causés à un chalet situé tout près du lieu de l'incendie ainsi qu'à un abri tempo contenant un véhicule en raison de la chaleur.

«On jouait ce soir avec des vents violents. On avait des tisons qui roulaient partout au sol sur plus de 100 pieds jusqu'à des roulottes alimentées en propane autour. On a fermé le propane, on s'est assurés que les autres bâtiments ne reçoivent pas trop de tisons pour éviter un autre incendie», complète M. Mercier.

Les dommages causés au bâtiment semblent très importants. Les pompiers n'ont connu aucun problème d'alimentation en eau, le foyer de l'incendie se trouvant tout près d'une rivière longeant le chemin Taché Ouest.