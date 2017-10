Nombreuses pannes électriques au Témiscouata

La tempête automnale qui frappe le Québec depuis hier provoque de nombreuses pannes de courant dans plusieurs régions de la belle province et le KRTB ne fait pas exception avec près de 2 317 abonnés privés d’électricité.

La MRC du Témiscouata est la plus durement touchée alors qu’on y enregistre 2 074 clients sans courant. De nombreux services incendie, notamment ceux de Pohénégamook, de Témiscouata-sur-le-Lac et de Saint-Honoré, ont dû intervenir alors que des branches étaient tombées sur des fils, causant des pannes et des bris de matériels.

À Packington, c’est l’ensemble des abonnés qui sont privés de service. À Saint-Eusèbe on dénombre 307 clients privés d’électricités sur les 352. À Lejeune, la société d’État dénombre 210 abonnés touchés par les pannes. Ils sont 251 sur 374 dans la même situation à Auclair.

Au Kamouraska, ce sont 162 clients touchés par les pannes, dont la majorité est située à Mont-Carmel (125) et à Saint-Alexandre-de-Kamouraska (32). Au moment d’écrire ces lignes, la MRC des Basques est épargnée alors que 6 abonnés sont concernés.

Dans la MRC de Rivière-du-Loup, on dénombre actuellement 72 clients privés de courant sur 20 904.

URGENCE QUÉBEC

Ailleurs au Québec, des routes sont actuellement fermées ou sont impraticables. Des débordements de cours d’eau sont observés par endroits. Les risques de glissements de terrain sont à la hausse. La sécurité civile du Québec maintient son niveau actuel de vigilance et invite la population à surveiller l’évolution de la situation, notamment en suivant les comptes de médias sociaux ou en visitant le site Web des municipalités touchées.

Pour des conseils et les informations nécessaires, vous pouvez consulter le site d’Urgence Québec en cliquant : ICI.