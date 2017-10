Accident mortel à Saint-Michel-du Squatec

Un septuagénaire est décédé mercredi soir lors d’une sortie de route survenue vers 22 h 50 à l’intersection des routes 232 et 295 à Saint-Michel-du-Squatec. Le véhicule aurait alors effectué un tout droit.

Selon la SQ, les premiers éléments d’enquête indiquent que le conducteur, seul à bord du véhicule, pourrait avoir été victime d’un malaise qui aurait mené à la perte de contrôle du véhicule.

«À ce moment-ci, effectivement, tout pointe vers un malaise mortel et non d’un décès lié à l’impact de la sortie de route. De plus, aucun élément criminel n’a été retrouvé», ajoute le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Le décès du septuagénaire a été constaté sur place par les paramédics.