Un voilier chavire sur le lac Pohénégamook

Un plaisancier qui profitait des dernières chaleurs de l’automne afin de faire du voilier sur le lac Pohénégamook a été surpris par une rafale de vent contraire et a complètement chaviré le 19 octobre en après-midi. Il a été en mesure de regagner la rive à la nage et n’a pas été blessé.

Les pompiers de la caserne de Pohénégamook ont rapidement pris le relais quand un citoyen leur a indiqué qu’une embarcation en détresse se trouvait au large sur le lac Pohénégamook peu avant 14 h. Ils ont enclenché les procédures pour un sauvetage nautique.

«À notre arrivée on ne trouvait pas la victime et on s’est aperçu qu’elle se trouvait de l’autre côté sur la rive et qu'elle était partie de son propre gré. Pour avoir un visuel nous nous sommes installés dans la cour de l’Auberge la Villa des Frontières», raconte Dean Thériault, directeur de la caserne incendie de Pohénégamook. Dès qu'il ont pu entrer en contact avec l'homme, les ambulanciers l'ont examiné et ce dernier leur a signifié un refus de traitement.

«Je voulais m’amuser une dernière fois sur le lac, il y avait des bons vents. J’ai été surpris par une rafale qui est venue du sud. J’ai complètement chaviré et j’ai nagé jusqu’au bord. Pourtant, je suis habitué, je travaille au quai à la base de plein air. J'en ramasse souvent», raconte le plaisancier Mario Beaulieu. Il gardera certainement des souvenirs de cette mésaventure puisqu’une caméra GoPro fixée à l’arrière de son embarcation a tout filmé.

Heureusement, l’histoire se termine bien, sans blessé. Les services d’urgence, aidés de la victime se sont par la suite affairés à récupérer l’embarcation avec un ponton et une corde. Ils l’ont rapidement tiré hors de l’eau sur la grève.