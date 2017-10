Sortie de route à Saint-Eusèbe

Une femme et deux enfants ont été impliqués dans une sortie de route survenue lundi vers 16 h 30 au km 12 de la route 232 à Saint-Eusèbe. Les pompiers ont dû recourir aux pinces de désincarcération pour les extirper du véhicule.

«Pour une raison qui reste à déterminer, la conductrice d'un véhicule en a perdu la maitrise et a fait un capotage pour terminer sa course dans le fossé contre un arbre. Elle était avec 2 enfants, un garçon et une fille, d'une dizaine d'années», précise la sergente Christine Coulombe de la Sûreté du Québec.

Les trois occupants ont été secoués. Selon la SQ, ils ne sont pas blessés gravement, mais ils ont été transportés au centre hospitalier.