Kevin Babin accusé de tentative de meurtre à Dégelis

Kevin Babin, arrêté à la suite d’une violente agression à l’arme blanche à Dégelis dans la nuit du 7 au 8 octobre, a été formellement accusé de tentative de meurtre et d’introduction par effraction dans un domicile dans le but de commettre des voies de fait le 16 octobre au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Ces chefs s’ajoutent aux six bris d’engagement qui ont été déposés contre cet homme de 32 ans le 10 octobre dernier. La Couronne s’est par ailleurs objectée à sa remise en liberté et l’accusé y a renoncé. L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit et pourrait apporter d’autres éléments de preuve menant à des accusations supplémentaires.

La prochaine comparution de l’accusé au palais de justice de Rivière-du-Loup pour les accusations de tentative de meurtre et d’introduction par effraction se déroulera le 6 novembre. Sa présumée victime, un homme de 55 ans, a été blessée lors de l’agression, mais la Sûreté du Québec a indiqué ne pas craindre pour sa vie.

Kevin Babin fait également face à des accusations de voies de fait et d’agression armée envers son ex-conjointe dans un autre dossier. Ce dernier reviendra en cour le 27 octobre pour la détermination de la peine.