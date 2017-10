Incendie de tourbière à Saint-Modeste

Un incendie s’est déclaré vers 16 h mercredi dans une tourbière de Saint-Modeste. Une épaisse colonne de fumée est visible à des kilomètres, notamment de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup, et est poussée par les forts vents.

Selon les informations préliminaires, le feu aurait pris naissance dans l’un des champs de l’entreprise Premier Tech sur une superficie d'environ 100 mètres carrés. Des employés des Tourbières Berger, situés à proximité, seraient aussi sur place afin prêter main-forte à leurs confrères. C'est d'ailleurs par le 1er rang que les sapeurs ont atteint le brasier.

Le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) a sonné l’alarme générale en fin d'après-midi. Il est actuellement sur place avec une force de frappe importante. Évidemment, la contribution des pompiers de Saint-Modeste et Saint-Antonin aurait également été demandée.

Au moment d'écrire ces lignes, des rafales de vent à plus de 35 km/h sont ressenties à Saint-Modeste. Notons cependant que plus de 10 mm de pluie sont attendus dans le secteur ce soir et cette nuit, selon le site Météomédia.

Davantage de détails suivront...