Vol de fauteuil roulant électrique à Rivière-du-Loup

André Morin de Rivière-du-Loup a eu une bien mauvaise surprise lorsqu’il est rentré chez lui le 29 septembre, après avoir visité ses parents. Son fauteuil roulant électrique, qui lui permet de se déplacer à l’extérieur, lui avait été volé.

Il demande maintenant l'aide des citoyens afin de le retrouver. «Normalement, il est stationné dans la cour, sous une toile de BBQ pour le protéger de la pluie. Je pensais que c’était ma conjointe qui l’avait mis dans le garage, mais elle n’y avait pas touché. J’ai porté plainte à la Sûreté du Québec», raconte André Morin.

Il s’est absenté entre 13 h 30 et 17 h de sa maison pour aller voir ses parents le 29 septembre. Le fauteuil roulant aurait été dérobé au coin des rues Desjardins et Thibault, en plein jour, dans le secteur achalandé du parc du Campus-et-de-la-Cité. «C’est important, c’est un format qui est fait sur mesure pour moi, un gars de six pieds et d’environ 200 livres. Ça ne fait pas à tout le monde. Je ne peux pas croire que personne n’ait rien vu», explique-t-il. Ce vol ne représente pas que la perte d’un objet pour lui. Son autonomie en prend aussi un grand coup.

Le fauteuil roulant électrique de marque Jazzy 1122 appartenant à André Morin est recouvert de tissu beige. La base est dorée et noire et les appuis-bras sont noirs. André Morin avait installé sur le dossier un dossard orange afin d’être plus visible. Quiconque a des informations concernant ce vol doit contacter le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup au 418-862-6303.