Une pale d’éolienne dans le fossé

Une opération extrêmement délicate s’est déroulée dans les Basques cet avant-midi, alors qu’un véhicule lourd transportant une composante d’éolienne destinée au Parc éolien Nicolas-Riou s’est retrouvé dans le fossé en chemin vers le chantier, vers 4 h ce matin.

Une vingtaine de personnes, dont plusieurs ingénieurs, ont participé au remorquage de cette pale d'éolienne hors-norme, l'une des plus imposantes au Canada. Selon les informations récoltées sur place, la composante elle-même pèse environ 17 tonnes et vaut plusieurs centaines de milliers de dollars.

C’est Remorquage Provincial Jacques D'Anjou qui a été mandaté pour sortir le précieux équipement de sa fâcheuse positon. Pendant plus de 2 h, l'équipe a travaillé avec attention et minutie afin de ne pas l’abimer. Trois camions lourds, dont deux de l’entreprise, ont été nécessaires afin de tirer et stabiliser le véhicule et sa cargaison.

Cette pale d’éolienne est arrivée de l’Europe dans les derniers jours à Cacouna. Sa valeur est inestimable au bien du projet, puisqu’il n’y a vraisemblablement aucune pièce de rechange en cas de bris. Avec beaucoup de chance, elle n’aurait pas été endommagée dans le cadre de cette mésaventure. «Tout est à 100 %», nous a-t-on confirmé.

Vers 11 h 40, le transport avait repris sous une surveillance accrue des responsables du Parc éolien Nicolas-Riou.