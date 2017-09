Un lynx croqué sur le vif à Cacouna

Un photographe de Rivière-du-Loup a réussi toute une prise dans la matinée du 10 septembre. Sébastien Dionne, un habitué du parc côtier Kiskotuk à Cacouna a pu observer et photographier un lynx marchant sur le sentier principal vers 7 h 40, à 10 mètres de lui.

Le tout n’a duré que cinq minutes, mais il s’agit d’un moment dont il se souviendra longtemps. «Je suis arrivé au parc vers 6 h 25, et c’était très calme ce matin, il n’y avait pas grand-chose. Je suis allé voir au pied de la montagne pour observer les canards. J’ai vu quelque chose bouger au début du sentier, je pensais que c’était un porc-épic, mais en regardant à travers ma lentille, j’ai constaté que c’était un lynx. Il s’est présenté et a marché très lentement en longeant le sentier», raconte M. Dionne.

Ce dernier s’est efforcé de demeurer complètement immobile pour éviter d’effrayer l’animal et s’est agenouillé dans le sentier. «Il m’a contourné à une distance d’environ 33 pieds (10 mètres) et a poursuivi son chemin. Il n’avait pas l’air nerveux, mais il m’a regardé directement dans les yeux», complète le photographe. Il se rappelle avoir fait de nombreuses observations et photographies de lièvres cet été. Le lynx s’en nourrissant, il est logique d’en observer à cet endroit.

Sa première photo a été prise à 7 h 41 et sa dernière, à 7 h 46. Certains marcheurs avaient par ailleurs signalé la présence d’un lynx dans la montagne en juin dernier, mais il n’avait pas été revu depuis.

Sébastien Dionne, un passionné d’ornithologie, se rend au parc côtier Kistotuk de Cacouna presque tous les matins de la semaine et de la fin de semaine, lorsque les conditions météorologiques le permettent afin de noter ses observations d’oiseaux. «On ne sait jamais quand on va faire des rencontres comme celles-là», résume-t-il. Riche secteur ornithologique, le parc côtier Kiskotuk accueille également une riche faune qui mérite d’être découverte.