Attouchements sexuels sur un enfant : 20 mois de prison pour Roger Lévesque

Au terme d'un procès de 2 jours, et des témoignages de quatre personnes, dont le plaignant, le juge Martin Gagnon a condamné Roger Lévesque à 20 mois de prison pour des contacts sexuels commis sur un enfant à Rivière-du-Loup, en 1998.

Le juge Gagnon a soutenu que l'abus confiance envers la mère et son enfant, les mauvais traitements envers une personne mineure, la préméditation et la répétition des gestes sont des facteurs aggravants. Ils ont influencé la détermination de la peine d'emprisonnement imposée à Roger Lévesque.

«Même si les gestes ne sont pas les plus graves que le tribunal a entendus, ils sont sérieux parce que très intrusifs (...) M. Lévesque a leurré tout le monde pour sa satisfaction personnelle», a expliqué le juge Martin Gagnon. Ce dernier estime que le risque de récidive de l'accusé est très élevé. Les faits ont été commis la nuit, alors que l'enfant dormait sur un divan-lit, dans l'appartement où habitait l'accusé à deux reprises.

La Couronne a demandé une peine de 2 ans de pénitencier consécutifs à la peine de 4 ans qu'il purge actuellement dans un autre dossier en matière sexuelle. Me Manon Gaudreault a souligné que la dénonciation et la dissuasion de tels crimes commis à l'endroit d'enfants doivent être priorisés. «Je pense que la cour a envoyé un message clair aux gens qui s'en prennent aux enfants, surtout à répétition.»

Du côté de la défense, Me Alain Dumas a rappelé qu'il faut prononcer une sentence compatible avec les normes de 1998. «Le facteur temps ici nous complique la vie. Il faut le juger en fonction que ces gestes ont été commis il y a 19 ans. On ne peut pas lui reprocher que la Couronne ne l'ai pas accusé en 1998», a-t-il soutenu. Me Dumas a proposé une peine d'emprisonnement de 6 mois consécutifs à la peine de 4 ans déjà encourue. Le juge a donc penché en faveur de la Couronne avec 20 mois de prison.

Une ordonnance de non-publication interdit la diffusion de tout renseignement qui pourrait permettre d'identifier la victime dans ce dossier.