Une collecte de fonds pour un homme sinistré de Lejeune

Une campagne de sociofinancement a été lancée le 23 mai, afin de soutenir un citoyen de Lejeune dont la maison a été complètement ravagée par les flammes il y a deux semaines. La résidence est une perte totale et tous les biens ont été perdus.

En fin de soirée le 19 mai, le service incendie de Lejeune est intervenu chez Norbert Michaud sur le rang 3 et 4 afin de combattre un incendie de résidence. Durant cette même fin de semaine, le feu a repris naissance à deux reprises, à quelques heures d'intervalle.

«La troisième fois, c’était la plus dévastatrice. Mon père et moi étions avec des amis au village. À mon arrivée à la maison, les flammes montaient à plus de 30 pieds. Il a tout, tout, tout perdu», raconte l’une de ses filles, Isabelle Michaud.

Depuis, l’homme de 60 ans n’a plus de chez lui et ses assurances n’ont pas encore confirmé à quel point elles allaient pouvoir l’aider financièrement. En effet, une enquête est toujours en cours afin de déterminer l’origine du brasier. Pour le moment, la famille est en attente.

Comble de malheur, M. Michaud est gravement malade. Il est atteint d’un cancer avancé du poumon. «Il doit suivre des traitements de chimiothérapie aux deux semaines, car son cancer est métastasé (…) Sa maison, qu’il avait depuis 40 ans, c’était son réconfort. Quand il a su pour sa maladie, il dit que c’était ce qui lui restait.»

Selon Mme Michaud, son père est toujours vivement marqué par l’incendie qui lui a tout enlevé. «Avec son combat contre la maladie, c’est très difficile. Il voit cela comme une grosse montagne qu’il n’a pas la capacité de monter», témoigne-t-elle.

CAMPAGNE

Il y a plus d’une semaine maintenant, une collecte de fonds a été lancée sur le site www.gofundme.com par un ami de la famille. L’instigateur, Gordon Coldridge, y décrit Norbert Michaud comme un homme «reconnu pour sa générosité». «Mon père, c’est un homme qui est connu à Lejeune. Il a tellement donné pour son village. Il était toujours là pour ceux qui en avaient besoin.»

Aujourd’hui, c’est lui qui a besoin d'un peu de support. Sa famille souhaite amasser des fonds afin de lui redonner une qualité de vie. Vous pouvez faire un don en suivant le lien suivant : https://www.gofundme.com/help-family-who-lost-house. Pour le moment, 1 975 $ ont été amassés sur un objectif de 10 000 $.