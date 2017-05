17 mois de prison pour possession et trafic de stupéfiants

Yves Poirier, 44 ans, a plaidé coupable le lundi 29 mai aux accusations de possession de méthamphétamine et de cannabis dans le but d’en faire le trafic et de possession de haschich, qui étaient portées contre lui. La juge Andrée St-Pierre a déclaré qu’il devra purger une peine de 17 mois et 3 jours.

L’individu avait également été accusé de possession d’une somme d’argent obtenue par la perpétration d’un crime, ce à quoi il a aussi plaidé coupable.

À sa sortie de prison, le délinquant devra se conformer à une période de probation de 2 ans.

Yves Poirier avait été arrêté le 12 mai dernier à l’un des trois appartements du 100, rue Témiscouata, à Rivière-du-Loup, qui avaient été fouillés. Deux autres hommes avaient été mis en état d’arrestation, dont Jacques Sylvain, qui est toujours en attente de son procès. Le troisième suspect arrêté a toutefois été remis en liberté.

Rappelons que, le jour de cette arrestation, une perquisition de plus de 400 comprimés de méthamphétamine, de cannabis et de divers objets destinés à la revente avait été effectuée dans les logements.