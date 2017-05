Bilan routier du long congé de la journée nationale des patriotes

À l’occasion du long congé de la journée nationale des patriotes, les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus afin de contrer les comportements délinquants sur les routes de la région.

Les policiers du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont signifié plus de 626 constats pour des infractions au Code de la sécurité routière, tel que le non-respect de la vitesse (432), le non-port de la ceinture de sécurité (17) et l’utilisation du cellulaire au volant (10).

Pour l’ensemble de la province, ce sont plus de 5 400 constats d’infraction qui ont été émis, dont près de 3700 pour des excès de vitesse. «Il s’agit très certainement du comportement qui demeure surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés au Québec», souligne le sergent Claude Doiron. Ce dernier rappelle que le risque de collision s’accroit de façon exponentielle lorsque la vitesse d’un véhicule augmente

La Sûreté du Québec a érigé 11 barrages routiers sur l’ensemble du district 01. Les policiers ont procédé à l’arrestation de 8 personnes pour la capacité de conduite affaiblie, ainsi que 1 constat pour avoir enfreint la politique de tolérance 0.

Si on ne déplore aucun accident mortel, on dénombre 8 collisions avec blessés et 46 collisions n’ayant engendré que des dommages matériels.