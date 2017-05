Circulation accrue de véhicules hors-normes entre Trois-Pistoles et Saint-Médard

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route qu’une circulation accrue de véhicules hors-normes est à prévoir sur les routes 293 et 296, entre Trois-Pistoles et Saint-Médard, à compter du 23 mai prochain, en raison du transport de composantes éoliennes vers le parc éolien Nicolas-Riou.

Le transport des composantes débutera à compter de la fin de la période de dégel et sera d’une durée approximative de 70 jours ouvrables. Le transport de nuit sera réalisé généralement du lundi (nuit de dimanche à lundi) au vendredi (nuit de jeudi à vendredi), entre 1 h et 6 h du matin. Certaines composantes, dont le transport ne requiert pas la fermeture des routes, seront transportées de jour.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports invite donc la population à faire preuve de patience et de prudence lors du passage des véhicules hors-normes transportant les composantes d’éoliennes sur le réseau routier. Il s’agit de la dernière année de construction avant la mise en service du parc prévue pour le mois de décembre 2017.

Il est également possible d’obtenir plus de renseignements sur le projet de construction du parc éolien Nicolas-Riou et de consulter les infolettres ainsi que les comptes rendus du comité de liaison sur le site Internet du projet au www.edf-en.ca/fr/project/nicolas-riou/.