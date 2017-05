Perquisition sur la rue Témiscouata : deux hommes accusés

Des agents de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition de stupéfiants, vers 7 h le 12 mai dans trois appartements du 100, rue Témiscouata, à Rivière-du-Loup. Trois hommes âgés de 45, 57 et 66 ans ont été arrêtés sur place et deux ont été accusés.

Le sexagénaire Jacques Sylvain fait face à des accusations de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, de trafic de stupéfiants et de bris de probation. Il a été libéré sous engagement et devra revenir au palais de justice de Rivière-du-Loup le 19 juin. Yves Poirier, âgé de 44 ans, a été accusé de possession de métamphétamine et de cannabis dans le but d’en faire le trafic et de possession de haschich. Il est également accusé d’avoir eu en sa possession une somme d’argent obtenue par la perpétration d’un crime. Yves Poirier reviendra en cour le 29 mai pour subir son enquête sur remise en liberté.

Aucune accusation n’a encore été portée contre le 3e suspect arrêté lors de cette opération policière. Des quantités importantes de métamphétamine, soit plus de 400 comprimés, de la cocaïne, du cannabis et divers objets servant à la revente ont été trouvés dans les logements. Le maitre-chien a fouillé les appartements de ce bloc en avant-midi.

«La lutte au trafic de stupéfiants est très forte à Rivière-du-Loup. Plusieurs perquisitions ont eu lieu depuis le début de l’année, et d’autres sont à venir. La SQ met beaucoup d’efforts et d’énergie dans la région au cours des derniers mois», souligne le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

Les trois suspects étaient connus des policiers, mais ne sont pas associés à un réseau et opéraient seuls. Cette opération policière a été initiée à la suite d’informations reçues du public.

Collaboration : Marc-Antoine Paquin