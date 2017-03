Intervention incendie chez Dumont Soudure de Rivière-du-Loup

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) combattent actuellement un début d’incendie qui s’est déclaré chez Dumont Soudure de Rivière-du-Loup vers 17 h 45. À leur arrivée, de la fumée était déjà apparente.

Selon les informations préliminaires, le foyer d’incendie est situé dans l’entretoit, mais avait réussi à se propager à un mur arrière. Le directeur du SSIRDL, Éric Bérubé a opté pour une stratégie offensive. Les pompiers ont coordonné leurs actions tant sur le toit qu’à l’intérieur du bâtiment afin de limiter toute propagation.

La présence d’un charriot élévateur hydraulique a permis d’attaquer le foyer de l’intérieur. Sur le toit, les pompiers ont utilisé des lances perforatrices en plus de créer des ouvertures pour permettre l'évacuation des gaz chauds. «Notre travail s’est fait de l’intérieur vers l’extérieur. Mais c’est plus vers l’arrière que l'intervention était le plus complexe», a souligné le M. Bérubé.

FROID

Toutefois, ce n'est pas tant les flammes que le froid mordant qui a posé problème aux sapeurs. Une problématique qui a incité le directeur du SSIRDL a demandé assistance au Service incendie de Saint-Antonin.

«Nous sommes en alarme générale pour avoir une équipe en relève en caserne et nous avons aussi demandé assistance à la caserne 13 en raison du froid et de la relève de la main d’oeuvres qui a besoin de se réchauffer. C’est beaucoup plus une question de froid que d’intensité d’incendie», a commenté M. Bérubé.

Au total, plus de 40 pompiers ont été présents sur le site. Ce dernier espérait ardemment contrôler la situation avant l’arrivée de la tempête annoncée pour le début de soirée dont les rafales pourraient s’élever à plus de 70 km/h.

EMPLOYÉS

M. Bérubé a tenu à remercier les employés de l’entreprise. «Ils ont offert un excellent soutien qui nous a permis de sécuriser les lieux dès notre arrivée. Ils ont sorti du matériel et avant l’arrivée des pompiers ont tenté d’éteindre les flammes.»

Personne n'a été blessé ni même incommodé par la fumée. Au moment d'écrire ces lignes, la cause de l'incendie n'était pas connue.