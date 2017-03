Alcool au volant : Lorne Tardif connaitra sa peine cet après-midi

Le juge James Rondeau prononcera sa décision cet après-midi à Rivière-du-Loup dans le dossier de Lorne Tardif, accusé de conduite avec les facultés affaiblies, de conduite dangereuse causant des lésions, et de voies de fait sur des agents de la paix. La Couronne demande une peine d'emprisonnement totale de 4 ans, alors que la défense a plaidé pour 2 ans moins 1 jour de prison.

L'homme de 32 ans de Témiscouata-sur-le-Lac, Lorne Tardif, a causé un grave accident le 27 mars 2016 sur la route 185, à Saint-Antonin. La camionnette qu'il conduisait a dévié de sa trajectoire pour aller percuter un VUS, sur l'accotement de la voie inverse. Quatre personnes, deux enfants et leurs parents, ont été blessés. Le père de famille, Hugues Brillant, a d'ailleurs exposé l'étendue des dommages et des difficultés vécues par sa famille à la suite de l'accident.

Le juge James Rondeau a pris la décision en délibéré après avoir entendu le témoignage de l'accusé et les plaidoiries des deux procureures, Me Annie Landreville et Me Marie Boucher. Lorne Tardif, questionné par son avocate, a affirmé qu'il se sentait coupable d'avoir causé cet accident. «J'ai beaucoup de difficulté à vivre avec ça. De savoir que son enfant a peur du méchant monsieur après l'accident. J'aurais aimé ça pouvoir m'excuser», a-t-il exprimé en cour.

Me Annie Landreville a souligné que Lorne Tardif présentait un taux d'alcoolémie de 183 milligrammes, alors que la limite permise est fixée à 80. En plus d'une peine de 4 ans de prison incluant tous les chefs d'accusation, elle demande une interdiction de conduite d'une durée de 7 ans. Elle a également souligné la grande agressivité dont a fait preuve l'accusé envers les policiers lors de l'accident.

L'avocate de la défense a rappelé que son client vivait de grandes difficultés personnelles alors, et qu'il n'a aucun antécédent en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Elle a souligné que son plaidoyer de culpabilité rapide pouvait constituer un facteur atténuant. Me Boucher demande donc des peines concurrentes totalisant 2 ans moins 1 jour d'emprisonnement. Lorne Tardif a déjà purgé l'équivalent de 6 mois et un tiers de prison.