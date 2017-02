Accident de motoneige : le nom de la victime dévoilé

La Sûreté du Québec a confirmé, dimanche matin, le nom de l’homme qui a tragiquement perdu la vie en motoneige, hier, à Dégelis.

Clermont Picard, 51 ans, également de Dégelis, a effectué une sortie de sentier en raison d’une visibilité réduite. Selon la Sûreté du Québec, il a heurté des arbres et a été éjecté de son engin. L’alcool et la vitesse ne seraient pas en cause.

Rapidement, une équipe de pompiers de la caserne 37 de Dégelis s’est portée à son secours. Malgré leur belle collaboration avec les paramédics sur place, le décès a malheureusement été constaté au Centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac, en début de soirée.

