Un motoneigiste perd la vie à Dégelis

Un grave accident de motoneige a fait un mort, ce samedi 25 février vers 18 h 30, à Dégelis. Le tragique évènement s’est produit sur le sentier fédéré 571 qui conduit à la municipalité d’Auclair.

Selon les informations de la Sûreté du Québec, la victime, un homme d'une cinquantaine d'années, aurait quitté le sentier en raison d'une visibilité réduite (brouillard) avant d'aller heurter violemment des arbres et d'être éjectée. L'alcool et la vitesse ne seraient pas en cause.

Pour des raisons d'accessibilité, la centrale d’urgence a fait appel au Service incendie de Dégelis qui possède un traîneau d’évacuation. Celui-ci a été utilisé pour atteindre l'homme dans le sentier, puis pour le transporter vers l’ambulance située sur le rang Turcotte.

Le directeur de la caserne 37, Claude Gravel, raconte que son équipe a été la première à arriver auprès du motoneigiste. Tout de suite, une pompière, aussi infirmière de profession, a pris l'homme en charge et a commencé des manoeuvres de réanimation avec l'aide d'un collègue. Un défibrillateur a aussi été demandé.

«Sans arrêter les manoeuvres, nous avons rapidement évacué l'homme à l'aide du traîneau. On souhaitait lui donner le plus de chance, perdre le moins de temps possible. Les ambulanciers ont ensuite pris le relais», a expliqué M. Gravel.

À l’arrivée des paramédics, l’homme était toujours en arrêt cardio-respiratoire. Les manoeuvres se sont poursuivies. «Son décès a été constaté au Centre hospitalier de Notre-Dame-du-Lac», a confirmé le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole à la SQ.

Le motoneigiste était vraisemblablement à l'avant d'un groupe de sept personnes. Son identité sera révélée dimanche en journée.