Suspects recherchés pour vols de bijoux à Rivière-du-Loup

La Sûreté du Québec, poste de la MRC de Rivière-du-Loup, sollicite l’aide de la population afin d’identifier deux individus en lien avec un vol de bijoux survenu le 1er février dans une bijouterie de la rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup.

Vers 15 h, les deux suspects se seraient présentés dans la bijouterie où un des deux individus auraient demandé à voir certains bijoux. Profitant de la distraction de l’employé, le second individu aurait dérobé plusieurs chaînes en or qui se trouvaient dans d’autres présentoirs de la bijouterie. La valeur estimée de ce vol s’élève à plusieurs milliers de dollars.

Les suspects pourraient être d’origine « maghrébine ». Ils auraient aussi été vus la même journée dans deux autres bijouteries du centre commercial de Rivière-du-Loup où il n’y aurait cependant pas eu de vol. Un dispositif de surveillance a par ailleurs capté des images de ceux-ci :

Description 1er suspect :

Grandeur : entre 1,77m et 1,83m (entre 5pi 10po et 6pi)

Âge : entre 25 et 30 ans

Corpulence : léger surplus de poids

Cheveux : noir court avec une petite décoloration blanche sur le côté gauche

Langue parlée : s’exprimait en français avec un accent et aussi dans une langue étrangère qui n’est pas l’anglais.

Description vestimentaire : un manteau noir, un gilet jaune, des jeans bleus et des espadrilles en denim bleu.

Description 2e suspect :

Grandeur : entre 1,57m et 1,77m (entre 5pi 2po et 5pi 10po)

Âge : entre 25 et 30 ans

Corpulence : moyenne

Barbe : courte, blonde

Langue parlée : autre que le français ou l’anglais

Description vestimentaire : portait un petit bonnet de laine de couleur bleue rayée blanc, un manteau noir, des jeans bleus et des espadrilles en denim bleu.

Notons que ces individus pourraient se trouver n’importe où au Québec.

Toute information pouvant permettre à nos enquêteurs de retracer ces individus peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.