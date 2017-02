Perquisition et arrestation à Rivière-du-Loup

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup ont eu du flair tard dans la soirée de mardi. Un flair qui leur a permis de procéder à l'arrestation d'un individu âgé d'une vingtaine d'années qui circulait au centre-ville de Rivière-du-Loup et de mettre la main sur près de 1 000 comprimés de métamphétamine, et des quantités non déterminées de cannabis et d'ecstasy.

C’est qu’après avoir intercepté un conducteur à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière, les policiers ont poursuivi leur investigation pour découvrir que ce dernier était en possession de stupéfiants. Le jeune homme a été arrêté et conduit au poste de police.

Aux premières lueurs du jour, les enquêteurs munis d'un mandat de perquisition ont retrouvé dans le logement du suspect, situé sur la rue Saint-Pierre, des comprimés de métamphétamine, d'ecstasy et du cannabis. Quelques centaines de dollars en argent comptant ont aussi été retrouvés ainsi que des objets servant à la revente de drogues.

Le suspect est connu des policiers pour des crimes similaires. Il comparaitra au palais de justice de Rivière-du-Loup plus tard dans la journée.