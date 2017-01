Collision avec un fardier à Saint-Honoré

Quelques heures à peine après la collision ayant couté la vie à deux femmes en plus de grièvement blesser une enfant âgée de moins de 10 ans à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, une collision impliquant un fardier et un VUS est survenue 6 kilomètres plus au nord, sur la route 185 à Saint-Honoré.

L’accident s'est produit vers 15 h. «Le conducteur du fardier aurait perdu la maitrise de son véhicule pour aller percuter le véhicule circulant en sens inverse. À bord du fardier prenaient place 3 occupants. Aucun n’a été blessé», raconte la relationniste de la SQ, Ann Mathieu.



Toujours selon la SQ, le conducteur du véhicule, seul à bord, a subi des blessures graves et a été transporté au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. On ne craint toutefois pas pour sa vie.



La circulation est actuellement interdite aux véhicules lourds entre Saint-Antonin et Témiscouata-sur-le-Lac. Les conditions météorologiques et routières pourraient être en cause dans cette collision.