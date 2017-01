La visibilité réduite cause un carambolage sur l'autoroute 20

Voir la galerie de photos

La poudrerie cause bien des ennuis aux automobilistes sur l’autoroute 20, ce matin. La Sûreté du Québec a notamment dénombré certains incidents, dont un petit carambolage dans le secteur de la route de la Station, à Saint-Éloi, vers 8 h 20.

«On parle d’une série de collisions entre deux ou trois véhicules. Heureusement, personne n’a été blessé. Le MTQ, des agents de la SQ et des paramédics sont sur les lieux avec les gyrophares», a expliqué la porte-parole Hélène Nepton.

Des images captées par un témoin illustrent bien ce à quoi les automobilistes doivent faire face en direction de Rivière-du-Loup ou de Trois-Pistoles. La visibilité est nulle à certains endroits et la chaussée est enneigée.

«On recommande fortement aux automobilistes qui circulent dans ce secteur d’être très prudents et de ralentir lorsqu’ils atteignent un secteur dangereux. Parfois, il est aussi préférable de s’immobiliser en bordure de route et d’utiliser les feux de détresse.»

En raison de cet accident, le ministère des Transports (MTQ) a décidé de fermer la portion de l'autoroute entre la rue Notre-Dame de L'Isle-Verte et la route de la Station de Saint-Éloi dans les deux directions. C'est pour faciliter le travail des équipes d'urgence.

ROUTE 132

Notons aussi que la circulation ne se fait pas de tout repos sur la route 132, entre Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Simon, dans les Basques. Selon Québec 511, la route est enneigée et la visibilité est considérablement réduite. On y constate aussi la présence de lames de neige.

ONDE DE TEMPÊTE EN VIGUEUR

Par ailleurs, Environnement Canada a émis, en avant-midi, un avertissement d'onde de tempête pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. On prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte.