Routes glacées: une dizaine d'accidents dans la région louperivienne

Les températures douces de ce matin ont fait des routes de véritables patinoires, le mercure frôlant le point de congélation. Vers 8 h 30, on pouvait compter pas moins de trois véhicules dans le terreplein central de l'autoroute 85, et un poids lourd dans le fossé, près de la sortie menant à la rue Fraserville à Rivière-du-Loup.

Les services d'urgence s'affairaient d'ailleurs à ralentir les usagers de la route dans ce secteur, afin d'éviter que d'autres incidents ne se produisent. On remarquait également un accrochage sur le boulevard Industriel, près de l'intersection menant au Chemin des Raymond.

On compte également deux blessés mineurs dans une collision survenue au coin des rues Painchaud et Plourde, à Rivière-du-Loup. Un véhicule a également heurté un lampadaire sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville, vers 8 h. Tous ces évènements ont considérablement compliqué les déplacements des travailleurs de la région.

«La prudence est de mise sur le réseau routier, il faut absolument ralentir et prévoir le freinage», souligne le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron. Heureusement, aucune des personnes impliquées n'a été blessée gravement.

Le tout a débuté vers 7 h 45, sur le boulevard Armand-Thériault, au coin de la rue St-Paul, et s'est poursuivi jusqu'à 8 h 30. On dénombre une dizaine d'accidents et d'accrochages, sur le réseau routier pendant cette courte période.

Les véhicules avaient peine à circuler sur la route de la Montagne à Notre-Dame-du-Portage, en raison de la glace. Une voiture s'est également retrouvée en diagonale dans un banc de neige, bloquant une partie de la voie.