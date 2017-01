Pannes de courant et vents forts dans la région

Des pannes électriques en raison des conditions climatiques et les vents forts ont causé la fermeture de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, plus tôt ce matin et perturbent les activités des citoyens et de certaines entreprises de la région.

Vers 10 h 30, plus de 1 800 clients étaient privés d'électricité à Rivière-du-Loup. Le retour à la normale est prévu en début d'après-midi par Hydro-Québec. Une partie du chemin de la Seigneurie, entre Saint-Arsène et Cacouna est également privée d'électricité.

En après-midi, c'était au tour de Saint-Hubert et Saint-Paul-de-la-Croix de subir une panne électrique. Plus de 1 700 clients ont été coupés du réseau vers 12 h 30. Plus de 700 clients de Packington ont également manqué d'électricité peu avant midi.

Environnement Canada prévoit des vents avec rafales de plus de 90 km/h sur les régions le long de la vallée du Saint-Laurent depuis la frontière de l'Ontario jusqu'à l'île d'Anticosti.