La tempête frappe : conditions routières difficiles

[MISE À JOUR] Alors que la tempête présentée comme «bombe météorologique» a finalement rejoint la région cette nuit, les conditions routières se sont rapidement dégradées au KRTB. Ainsi, l’autoroute 20 a été fermée pour l'avant-midi entre La Pocatière et Trois-Pistoles ainsi que pour l’autoroute 85 et la route 185.

La route 132 a aussi été fermée entre La Pocatière et Notre-Dame-des-Neiges jusqu'en début d'après-midi. Malgré les réouvertures, les conditions routières demeurent difficiles et la prudence est de mise. Dans certains secteurs et la chaussée est encore enneigée et la visibilité y est réduite.

TRAVERSE

La traverse Rivière-du-Loup / Saint-Siméon a aussi été contrainte d’annuler tous les départs de la journée en raison des mauvaises conditions climatiques. Le retour à la normale devrait s’effectuer demain.

MÉTÉO

La prudence est donc de mise pour les automobilistes qui s’aventureront sur les routes du Bas-Saint-Laurent. Les avertissements d’onde de tempête et de tempête hivernale sont toujours en vigueur.

La population du Bas-Saint-Laurent n’est pas au bout de ses peines puisqu’Environnement Canada prévoit encore des précipitations de 10 à 15 centimètres de neige. Les vents du nord de 20 km/h avec rafales à 40 devenant du nord-ouest à 40 avec rafales à 70 tôt ce matin puis devenant du sud-ouest à 40 avec rafales à 70 en mi-journée.

Samedi, veille du jour de l'an, c'est le retour du soleil, en alternance avec quelques nuages. Le vents du sud-ouest souffleront à 20 km/h devenant légers en après-midi. Les températures seront stables avec près de moins 11.