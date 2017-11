Ginette Caron élue mairesse de L’Isle-Verte

L’ancienne conseillère municipale Ginette Caron sera celle qui succédera à Ursule Thériault aux commandes de la mairie de L’Isle-verte pour les quatre prochaines années. Mme Caron a été élue avec près de 92% des voix devant Gaston Hervieux.

«Je suis vraiment contente, je voulais un mandat clair de la population et c’est ce que j’ai eu avec 91,61% des votes», se réjouit Mme Caron.

Ginette Caron se dit consciente des défis qui se présentent à elle et compte déjà commencer à faire avancer ses gros projets dans les jours qui suivent. Une première rencontre avec les fonctionnaires municipaux est d’ailleurs prévue cette semaine et, malgré la zizanie qui a pu s’installer au sein du conseil dans les dernières années, elle entend travailler positivement en équipe avec ses six conseillers dès qu’elle sera assermentée.

«Je crois être la bonne personne pour prendre les choses en main. J’ai beaucoup d’expérience, je connais les responsabilités de la mairie et je suis au courant de ce qui se passe», poursuit la nouvelle mairesse en évoquant ses multiples épisodes de remplacement à la mairie, notamment lors de la tragédie de la Résidence du Havre en 2013.

À L’ACTION

Les dossiers sur lesquels elle se penchera d’abord seront, entre autres, la mise aux normes de l’eau, le diagnostic de l’administration municipale et l’adoption d’un budget le plus rapidement possible. L’un de ses objectifs consistera également à intégrer le plus possible les citoyens dans les comités avec les membres déjà en place.

Pour ce qui est du dossier de la Résidence du Havre, Mme Caron affirme que le terrain et les bâtiments ont été rachetés et qu’il y aura beaucoup de changement. Elle s’assurera également du renouvellement des contrats entre le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup et celui de L’Isle-Verte.