Guylaine Sirois poursuivra à la MRC de Témiscouata

Guylaine Sirois poursuivra son travail de préfet à la MRC de Témiscouata puisqu’elle a reçu le 5 novembre un deuxième mandat de la part des citoyens de ce territoire. Elle a obtenu 632 voix de majorité sur son adversaire Gaétan Ouellet.

Le président d’élections, Jacky Ouellet, a dévoilé les résultats de la soirée vers 2 h du matin. Guylaine Sirois a été élue préfet de la MRC de Témiscouata avec 4 796 voix. Le candidat Gaétan Ouellet a quant à lui, remporté 4 164 voix.

Il s’agit pour Mme Sirois d’un résultat similaire cette année à celui de 2013 alors qu’elle avait été élue avec 4 743 voix. Rappelons que la MRC de Témiscouata choisit son préfet au suffrage universel depuis 2002.

Lors de la dernière campagne, Guylaine Sirois a rappelé l’importance des revenus des parcs éoliens comme des leviers pour la MRC de Témiscouata. Les deux parcs éoliens construits à Saint-Honoré et Saint-Elzéar, le premier communautaire-privé et le second complètement privé, rapportent plus d’un million de dollars annuellement en revenus pour la MRC. De plus, les revenus escomptés du parc éolien Nicolas-Riou (réalisé sur le territoire des MRC des Basques et de Rimouski-Neigette) sont évalués à 800 000 $ annuellement pour la MRC de Témiscouata.

Elle mise également sur son réseau de contacts pour mener des projets à terme. «Je suis fière du bilan des quatre dernières années, je travaille avec une belle équipe», a indiqué Guylaine Sirois.