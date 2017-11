Gaétan Gamache en appui aux aînés et aux projets de logements sociaux

Dans un 2e mandat, le candidat à la mairie de Rivière-du-Loup, M. Gaétan Gamache, compte soutenir financièrement les personnes aînées ainsi que les locataires de logements sociaux afin qu’ils puissent améliorer leur qualité de vie.

Il estime que les politiques de la Ville, les services offerts et les structures municipales doivent être conçus pour aider les aînés qui vivent plus longtemps, à s’épanouir davantage. «Nous devons agir comme centre de planification des activités pour nos aînés, promouvoir les loisirs, les activités sportives et culturelles. Les aînés ont besoin d’être stimulés, de bouger, et ça passe par un concept d’inclusion sociale, ce qui favorise une meilleure santé globale.»

M. Gamache est d’avis qu’un transport collectif efficace doit être mis à leur disposition. Il souhaite également travailler encore plus avec les différents Services de la Ville et organismes afin de mettre en action certains dossiers qui découlent du projet Municipalité amie des aînés. Enfin, il croit que les centres de jour devraient être plus adaptés aux besoins des aînés.

S’il est réélu, le maire sortant dit vouloir promouvoir divers projets de logements sociaux sur le territoire et être un partenaire dans la réalisation de domiciles adaptés pour les citoyens, qui sont par exemple, atteints d’autisme et qui ont peine à trouver un logis abordable. «Je veux que la Ville soit accompagnatrice, trouve des terrains, comme celui du futur Domaine Kogan. Nous devons faciliter l’intégration de ces personnes afin qu’elles soient heureuses dans notre communauté, et ici, j’inclus les nouveaux arrivants.»

M. Gamache estime que ces deux créneaux doivent faire partie intégrante du nouveau plan d’urbanisme comme «nouveau mode d’habitation.»