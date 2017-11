L’enjeu de la lutte contre la pauvreté et du développement social dans la campagne électorale

La campagne électorale municipale bat son plein dans l’ensemble des municipalités au Québec. En plus des nombreux champs d’intervention des municipalités, le projet de loi 122 reconnaissant les municipalités comme gouvernement de proximité leur a attribué encore plus de pouvoirs.

Pourtant, certains enjeux touchant directement leur milieu ne semblent pas faire partie des propos de nombreux candidats. L’enjeu de la lutte contre la pauvreté ou même de manière plus globale, le développement social n’est que rarement nommé. Pourtant au Québec, une personne sur 10 est en situation de pauvreté et les inégalités sociales ne cessent d’augmenter, rappelle la Corporation de développement communautaire des Grandes Marées.

Les organismes communautaires de la MRC de Rivière-du-Loup ont été à l’affût des différents programmes électoraux, ont rencontré deux candidats à la mairie de la Ville de Rivière-du-Loup, ont envoyé des lettres aux candidats des municipalités et s’inquiètent de voir que les enjeux sociaux sont trop peu présents. Selon les organismes, il est important d’avoir une vision de développement social globale, inclusive, d’être à l’écoute des besoins de la population, de favoriser la participation citoyenne et de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

La Corporation de développement communautaire des Grandes Marées souhaite ainsi rappeler l’importance de l’ensemble des organismes communautaires et de leurs retombées dans le milieu et offre son entière collaboration aux élus au lendemain des élections municipales.