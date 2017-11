«L’agressivité et le salissage, ça ne mène rien» - Pierre Lévesque

Le candidat à la mairie de Rivière-du-Loup Pierre Levesque a qualifié la situation tendue entre le maire sortant Gaétan Gamache et le journaliste de la station de radio CIEL-FM Louis Deschênes de «regrettable» lors d’un point de presse tenu le 1er novembre. Il en a profité pour condamner la violence, tout en soulignant «qu’il y a deux facettes à une médaille».

Pierre Levesque n’hésite pas à se présenter comme étant le candidat du changement. «Dans les dernières semaines, ce qui s’est passé, c’est du jamais vu. Il y a eu une escalade importante. Ce qu’on souhaite dans une campagne c’est un débat d’idées. Il n’y a rien d’édifiant à ce qui s’est passé lundi à la radio. On a tous entendu le climat malsain qui y régnait», a-t-il commenté.

Gaétan Gamache a annoncé le 31 octobre qu’il avait porté plainte à la Sûreté du Québec pour des gestes de violence et d’intimidation qui auraient été commis à son égard par le journaliste de la radio locale CIEL-FM, Louis Deschênes.

Pierre Levesque a affirmé qu’il avait été victime de propos désobligeants de la part du maire Gaétan Gamache alors qu’il était directeur de l’organisme Rivière-du-Loup en spectacles. «J’ai eu des attaques sur mon intégrité professionnelle et on a injustement essayé de me relever de mes fonctions», a affirmé le candidat.

Appelé à préciser la nature de ses relations avec la radio, Pierre Levesque a affirmé qu’il était prêt à collaborer avec ce média.

«On peut dire que c’est particulier la radio à Rivière-du-Loup, mais ces gens-là font un travail. Parfois dans les médias, il y a des moments où je ne suis pas d’accord avec certaines choses que les journalistes disent, des fois où je suis d’accord (…) Lorsque j’ai eu des insatisfactions envers la radio, je me suis assis avec les responsables et on en a discuté calmement et les choses se sont réglées», a-t-il conclu. Pierre Levesque a par ailleurs réitéré son appel au vote pour les citoyens le 5 novembre prochain.