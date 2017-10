Pierre Levesque présente son bilan de campagne

Pierre Levesque a fait le bilan de sa campagne lundi soir. Devant les membres de son équipe et quelques partisans, le candidat à la mairie de Rivière-du-Loup a lancé un appel à la mobilisation à ceux qui veulent un changement de leadership à l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup.

«Depuis le début de ma campagne, les gens me disent qu’ils souhaitent avoir du renouveau. Ils sont fatigués des chicanes et de l’inaction. Ils veulent un maire leader qui les représentera dignement et qui unira le conseil autour d’objectifs communs. J’ai l’expérience de près de 20 ans d’affaires publiques, de politique, de direction générale et de développement», a souligné le candidat.

Ce dernier s’est dit prêt à relever le défi de la mairie. «Vous avez le choix de continuer comme les quatre dernières années avec l’un des deux autres candidats ou d’opter pour le renouveau avec moi! Parce que l’avenir c’est maintenant, l’avenir c’est Pierre Levesque, Maire de Rivière-du-Loup!»

Le candidat en a profité pour tracer un bilan positif de sa campagne et des milliers d’électeurs rencontrés. «J’aime faire campagne, j’aime rencontrer les gens et visiter des organisations. Je me rends compte qu’il y a énormément de travail à faire sur plusieurs dossiers en suspens et je vais y travailler dès que je serai en poste.»

Pierre Levesque a rappelé ses 5 grands engagements à savoir : améliorer les communications avec le Conseil, la population et les médias, relancer le développement économique, dynamiser l’organisation municipale, promouvoir Rivière-du-Loup comme ville où s’établir et positionner davantage Rivière-du-Loup comme destination touristique.