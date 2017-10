Un taux de participation record au vote par anticipation

Au total, 2 050 électeurs se sont prévalus jusqu’à maintenant de leur droit de vote, lors du vote par anticipation qui se déroulait ce dimanche ainsi qu’à l’occasion du vote itinérant.

Plus précisément, 249 électeurs ont voté au vote itinérant et 1 801 électeurs se sont déplacés ce 29 octobre pour le vote par anticipation. Il s’agit d’un taux global de participation de 12,83 %, en hausse de plus de 5 % par rapport à 2009 et 2013, où les taux avaient respectivement été de 6,9 % et de 7,2 %.

Voici la répartition des taux de participation par district :

• de la Pointe : 12,99 %

• de l’Estuaire : 14,57 %

• Saint-Patrice : 16,66 %

• Fraserville : 14,11 %

• de la Rivière : 10,58 %

• de la Plaine : 8,36 %

Le président d’élection rappelle qu’outre le vote le jour du scrutin le dimanche 5 novembre, il est possible de voter à son bureau du 75 rue de l’Hôtel-de-Ville ces 30 et 31 octobre, de 10 h et 20 h, de même que le mercredi 1er novembre, de 10 h à 14 h.

VALIDATION EN LIGNE

Les citoyens peuvent en tout temps vérifier en ligne leur inscription à la liste électorale, ainsi que leur lieu de votation le jour du scrutin. Il suffit de se rendre sur le site internet de la Ville au VilleRDL.ca, section « Élections 2017 » ou plus directement sur monbureaudevote.ca. Après avoir inscrit vos code postal et numéro civique, le rappel des lieux de votes par anticipation et le jour du scrutin liés à cette adresse, des postes en élection et les photos des candidats deviennent accessibles aux électeurs inscrits.

Pour toute information additionnelle, le président d’élection peut être joint au 418 867-6709 ou par courriel à georges.deschenes@villerdl.ca. Rappelons également l’adresse de son bureau : 75 rue de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 37, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3Y7