Steeve Drapeau propose le paiement des taxes en douze versements

Steeve Drapeau, le conseiller sortant dans le district de l’Estuaire propose une mesure s’adressant à l'ensemble des contribuables: la possibilité de payer les taxes municipales en 12 versements par prélèvements automatiques via un compte bancaire.

«Le citoyen a une panoplie de taxes à payer, je crois qu'on pourrait faciliter la vie aux citoyens en permettant à ceux-ci d'étaler le paiement de leurs taxes en 12 versements égaux», lance le candidat Steeve Drapeau.

«La politique doit absolument se rapprocher des citoyens. Avec un budget participatif d'au moins 200 000 dollars, on pourrait inviter les gens de Rivière-du-Loup à nous proposer des projets constructifs», ajoute Steeve Drapeau.

Ce dernier observe que plusieurs villes proposent cette formule fort intéressante. «Ça permet de démocratiser le processus, d'impliquer les citoyens qui proposent des projets concrets et ensuite de faire choisir la population via un vote public», conclut Steeve Drapeau.

ESTUAIRE

Le candidat souhaite aussi poursuivre son travail afin que la Ville procède à l'achat d'un terrain stratégique sur la rue Pelletier, devant l'ancien monastère Sainte-Claire, appartenant à la congrégation des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles. «Ce terrain pourrait devenir un magnifique parc de proximité», explique Steeve Drapeau.

CONSULTATIONS

Steeve Drapeau propose qu'on consulte davantage les citoyens lors du prochain mandat. «Entre autres, j'aimerais qu'on consulte la population sur le rétrécissement des rues et les avancées de trottoirs. « On doit avoir l'heure juste, le point de vue des citoyens. Les gens veulent discuter de ce sujet, je l'entends sur le terrain ».

PARC CANIN

«La ville possède un terrain près des étangs aérés, dans une zone non résidentielle. Un parc à chiens dans ce secteur pourrait y voir le jour au bénéfice des propriétaires de chiens du secteur», explique Steeve Drapeau, pour qui ce projet doit voir le jour dans un secteur non résidentiel et à un cout raisonnable.

Rappelons que Steeve Drapeau affronte le candidat Denis Michaud dans le district de l’Estuaire.