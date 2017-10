Jacques Minville propose des actions précises dans Fraserville

Le conseiller municipal sortant à Rivière-du-Loup, Jacques Minville, a bien l’intention de poursuivre son implication dans son district de Fraserville, s’il est de nouveau élu le 5 novembre prochain. Il s’engage notamment à améliorer l’état des rues, à accroitre la sécurité des marcheurs et à développer les eaux et les égouts à l’ouest de l’autoroute 85.

De passage dans les bureaux d’Info dimanche, ce jeudi 19 octobre, M. Minville a énuméré des objectifs concrets pour son quartier. Des projets précis et ciblés, dit-il, qui viendront directement répondre à des demandes citoyennes.

Ainsi, dans le secteur du «vieux» quartier Saint-François, le conseiller d’expérience souhaite revamper les rues, les trottoirs et les égouts. «Ce sont les plus vieilles rues de Rivière-du-Loup, les plus endommagées. C’est d’ailleurs pour cette même raison que nous refaisons la rue Saint-Pierre jusqu’à Fraserville», indique-t-il.

Dans la même veine, M. Minville, qui est en quête d’un 3e mandat à la Ville de Rivière-du-Loup, a l’intention d’asphalter la rue Jean-David Viel située dans le nouveau développement résidentiel entre la rue Casgrain et le boulevard Armand-Thériault, tout comme permettre une meilleure vie de quartier dans le secteur.

«Je souhaite donc continuer le développement du nouveau Parc des Quatre-Vents de la rue Lionel-Chalifour. Pourquoi ne pas y implanter un jardin communautaire et des jeux d’eau?», propose-t-il.

Dossier important et de grande envergure, M. Minville souhaite aussi développer les eaux et les égouts à l’ouest de l’autoroute 85 (secteur de la rue de la Sucrerie). Les résidents ne sont pas connectés au réseau de la ville et ils sont contraints d’avoir recours à des installations dispendieuses.

«C’est un projet important et nous allons y travailler. J’ai déjà rencontré chaque résident de vive voix chez eux et une rencontre est prévue avec la Ville à la suite des élections.»

Enfin Jacques Minville affirme qu’il faut aménager un trottoir sur la rue des Chaufailles, où l’on retrouve notamment la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB et bientôt le CHSLD de Chauffailles. Il en va de la sécurité des résidents qui y marchent régulièrement, croit-il.

Parmi les autres projets, notons son désir de compléter le passage, le raccourci, entre le boulevard Armand-Thériault et la rue des Tulippes. «Ce sont des projets concrets. Les besoins sont là.»

Rappelons qu’une course à trois a lieu dans le district Fraserville d’ici le 5 novembre. Jacques Minville, Daniel Lévesque et Gaétan Frenette souhaitent avoir la confiance des citoyens.