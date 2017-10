Sylvie Vignet se veut proactive

La campagne électorale à la mairie de Rivière-du-Loup a pris un tournant majeur aujourd'hui avec la présentation du débat de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Les programmes des candidats se sont clarifiés et la population possède de plus en plus tous les éléments pour faire le bon choix le 5 novembre prochain.

Pour l'aspirante mairesse Sylvie Vignet, il est primordial que les candidats jouent franc jeu avec la population. «Vouloir être mairesse demande réflexion et engagement. Ce n'est pas pour garder le pouvoir ou pour satisfaire une crise de la quarantaine», mentionnait Mme Vignet lors du débat de ce matin. Elle signalait aussi que : « […] l'apprentissage du monde municipal prend au minimum deux ans. Mon expérience des 12 dernières années à la table du conseil va me guider et nous allons rapidement reprendre notre place et représenter les intérêts de la population.»

Par voie de communiqué, Mme Vignet a déploré l'absence d'actions fortes et concrètes au cours des quatre dernières années. «La Ville mérite qu'on prenne soin d'elle rapidement.» Elle prend pour exemples les dossiers du Carrefour maritime, où selon elle, il faut immédiatement passer à l'action sans plus attendre et se soustraire de l'immobilisme actuel; et des étangs aérés, qui sont la clé de voûte du développement économique, puisque sans leur agrandissement, aucun nouveau projet de parc industriel ne sera autorisée par le gouvernement du Québec, a soutenu la candidate.

«Nous avons prouvé avec le projet de stade de soccer intérieur, qu'il n'est pas toujours bon d'attendre l'argent de Québec. Pour être en mode solution, il faut prendre l'initiative et impliquer la population dans nos décisions» réplique Sylvie Vignet.

Finalement, Mme Vignet propose d'aider et d'accompagner les entrepreneurs de la Ville en assouplissant le fardeau réglementaire principalement lié à l'urbanisme et de changer la culture de la municipalité pour être plus sensible à la réalité de nos entreprises. Elle invite la population à se déplacer massivement dès le 29 octobre prochain pour aller voter.

«L'écoute et une sincère collaboration avec nos citoyens et nos entreprises seront des moyens de travailler ensemble à faire avancer notre ville. C'est notre défi», a conclu Sylvie Vignet.