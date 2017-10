Équipe Cacouna sollicite un 3e mandat

Présente depuis 2009 à Cacouna, l’Équipe Cacouna est de retour pour un troisième mandat avec à sa tête la mairesse Ghislaine Daris. Le conseil sortant souhaite être réélu intégralement le 5 novembre prochain afin de poursuivre les projets qu’il a mis en branle dont le centre des loisirs et la construction de deux nouvelles rues comprenant 40 terrains résidentiels.

Les conseillers Rémi Beaulieu, Francine Côté, Bruno Gagnon et Suzanne Rhéaume, tous membres d’Équipe Cacouna, ont été réélus par acclamation. On note parmi les réalisations du conseil de 2013 à 2017 le raccordement des secteurs des rues de la Grève et du Quai aux systèmes d’aqueduc et d’égouts, représentant 95 unités de logement. La mise en place du nouveau parc régional Kiskotuk en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup et l’inauguration d’une nouvelle bibliothèque dans la sacristie, qui a permis de sauver ce bâtiment en lui donnant une autre vocation, sont aussi des projets qui ont été réalisés au cours du dernier mandat de quatre ans.

CENTRE DES LOISIRS

Critiquée pour la gestion du dossier du centre des loisirs de Cacouna, démoli en juin dernier, la mairesse sortante Ghislaine Daris se défend d’avoir voulu aller trop rapidement. «Nous avions pour cet été 80 inscriptions au terrain de jeux. C’était impossible de faire rentrer tous les jeunes dans le centre des loisirs. Il ne respectait plus le Code du bâtiment à la suite d’une inspection réalisée en 2015. Ce n'était pas sécuritaire, on ne pouvait plus continuer», souligne-t-elle. Le terrain de jeu a été relocalisé au gymnase de l’école primaire située tout près.

«On s’est fait dire par le député Jean D’Amour en juin : ‘’mettez ça à terre, ce n’est pas conforme, ça va mettre de la pression sur le gouvernement’’. Il avait été construit en 1975», ajoute le candidat au poste de conseiller Gilles D’Amours. Pour l’hiver, un bâtiment en location situé près de la patinoire extérieure permettra aux visiteurs d’enfiler leurs patins. L’implantation du nouveau centre des loisirs est prévue pour 2018 et nécessitera un investissement de 1,7 M$. Le conseil municipal souhaite qu’une subvention gouvernementale permette de défrayer 50% des couts. Une campagne de financement a permis d’amasser 600 000$ dans la communauté.

PROJETS

Équipe Cacouna souhaite aussi compléter la construction de trottoirs sur la rue du Patrimoine, obtenir un 4e fleuron, ajouter une unité d’urgence à sa brigade incendie et améliorer la caserne incendie et le garage municipal.

De plus, d’ici trois ans, le conseil sortant estime que la population de Cacouna augmentera de 2 000 à 2 200 habitants avec la construction de deux rues (continuité de la rue Beaulieu et du Domaine l'Héritière) et de 40 nouveaux terrains résidentiels avec services.

Notons que Ghislaine Daris s’oppose à Jean-Pierre Cormier pour le poste de maire, Gilles D’Amours affronte Danielle Gagné et Benoit Thériault se présente contre France Dionne.