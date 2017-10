«Gaétan Gamache, l'arroseur arrosé» Steeve Drapeau virulent à l’endroit du maire sortant

Steeve Drapeau, candidat dans le district de l'Estuaire aux prochaines élections municipales à Rivière-du-Loup, a diffusé un communiqué de presse vendredi dans lequel il somme le maire sortant et candidat à la mairie de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache de fournir les preuves de son parcours éthique immaculé.

M. Drapeau joint donc sa voix à celles du conseiller élu par acclamation Mario Bastille, de la candidate à la mairie et conseillère sortante Sylvie Vignet, ainsi que du candidat dans le district de la Pointe et conseiller sortant Gérald Plourde, tous échaudés par les propos tenus dans le cadre d’un débat entre aspirants maires sur les ondes de CIEL-FM. Lundi, sur les ondes de Bonjour Grand-Portage, M. Gamache a reproché à certains conseillers, sans toutefois les nommer, un manque de rigueur et d’éthique autour de la table du conseil.

Réagissant par voie de communiqué, l’aspirant conseiller Drapeau n'en démord pas, Gaétan Gamache n'a pas eu un parcours éthique sans faute lors du dernier mandat. Il demande au maire sortant pourquoi il accuse les conseillers de manquer d'éthique alors qu'il a lui-même manqué à cette tâche. «Que Gaétan Gamache accuse les conseillers sortants, c'est son droit, mais qu'il sorte des noms au plus vite ou qu'il cesse à jamais ce genre d'allusions gratuites», lance Steeve Drapeau.

LEÇON

«Lorsque Gaétan Gamache qualifie les propos du collègue conseiller Mario Bastille d'insignifiants et de tempête dans un verre d’eau, j'ai vraiment un sérieux malaise avec ça », d'ajouter Steeve Drapeau. Que Gaétan Gamache affirme qu'il est plus blanc que blanc alors qu'il a lui-même coulé de l'information à un journaliste d'une radio locale, c'est renversant. «Il a accusé tous les conseillers de couler des informations alors que c'était lui-même qui nous jouait dans le dos! Alors, quand le maire Gamache parle d'éthique, il devrait analyser ses faits et gestes avant de parler ».

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser son intérêt personnel ou celui de ses proches ou toute autre personne.



«La technique du diviser pour mieux régner l'a bien servi lors des quatre dernières années. Gaétan Gamache n'aura pas mon vote cette fois. Maintenant, il est temps de passer à autre chose et de mettre une autre personne que lui à la tête de la Ville, un vrai leader», conclut le candidat Steeve Drapeau, conseiller sortant dans le District de l'Estuaire.