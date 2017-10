Christiane Roy sollicite un autre mandat à Rivière-Bleue

Christiane Roy est candidate au siège de conseillère numéro 3 à Rivière-Bleue. Elle affronte Karine Comeau en vue du scrutin du 5 novembre prochain.

Mme Roy est résidente de Rivière-Bleue depuis 40 ans. «Le travail amorcé au sein du conseil municipal et les projets en devenir, me donnent le gout de vous représenter pour un autre mandat», mentionne-t-elle à ses concitoyens.

La candidate s’est impliquée dans différents organismes communautaires, à vocation sociale, économique ou culturelle. «Ma préoccupation a toujours été d’investir temps et efforts pour atteindre des objectifs louables dans mes implications», ajoute Christiane Roy.

Elle entend faire preuve d’écoute, d’objectivité, de dynamisme et de disponibilité. «Tout en favorisant notre sentiment d’appartenance à notre municipalité, j’ai à cœur de continuer à apporter ma contribution au développement et à l’amélioration de notre milieu de vie et de garder des liens de confiance entre citoyens, élus et employés», a conclu Christiane Roy.