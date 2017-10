Karine Comeau brigue un siège de conseillère à Rivière-Bleue

Karine Comeau se présente au siège de conseillère numéro 3 à Rivière-Bleue. Elle affrontera Christiane Roy. La candidate originaire de Rivière-Bleue est mère de trois enfants et travaille comme infirmière auxiliaire à Notre-Dame-du-Lac.

«J’ai à cœur de promouvoir le développement de notre municipalité. Étant moi-même mère de famille, j’aimerais bien que nos enfants puissent bénéficier de nouveaux développements pour leur donner le gout de revenir à leur tour dans notre municipalité», complète Mme Comeau. Elle se dit interpelée par les enjeux reliés à la famille et veut donner la parole à toutes les générations dans le développement de nouveaux projets. Impliquée dans divers comités et dans sa municipalité, Karine Comeau souhaite avancer plus loin.

Rappelons que les élections municipales se dérouleront le 5 novembre prochain partout au Québec. Les électeurs pourront alors voter pour élire leurs futurs représentants municipaux, qu’ils soient maires, conseillers ou préfets.

